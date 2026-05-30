Получает ли Армения российский газ?

Поставки газа из России в Армению продолжаются в штатном режиме. Об этом заявил министр территориального управления и инфраструктур республики Давид Худатян.

«Поставки из России продолжаются в естественном русле. Проблемных вопросов по этой части не видим. Находимся на постоянной связи с нашими коллегами из России, коллегами из «Газпрома», нормально работаем. Рабочий процесс нормально продвигается», — сказал он.

По его словам, в ведомстве получили письмо российской стороны о том, что Москва может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашение о поставках в республику природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, подписанное в декабре 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС.