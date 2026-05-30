США предупредили союзников: Китай опасен

Министр обороны США Пит Хегсет призвал азиатских союзников резко увеличить военные расходы и предупредил о росте угрозы со стороны Китая, сообщает Reuters.

Выступая на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, Хегсет подчеркнул, что США нуждаются в более сильных и более самостоятельных союзниках.

«Существует обоснованная тревога относительно исторического наращивания военной мощи Китая и расширения его военной деятельности в регионе и за его пределами», - заявил глава Пентагона.

По его словам, доминирование любого государства в Тихоокеанском регионе может нарушить существующий баланс сил.

«Ни одно государство, включая Китай, не может навязывать свою гегемонию и ставить под сомнение безопасность или процветание нашей страны и наших союзников», - подчеркнул Хегсет.