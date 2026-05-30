За неделю до парламентских выборов в Армении, которые состоятся 7 июня, сразу два американских издания напомнили западной аудитории о деле бывшего главного прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо и его роли в кампании против премьер-министра Никола Пашиняна. Записи, на которых Окампо и его сын Томас обсуждают, как сместить армянского премьера, всплыли в Сети еще в конце апреля. Издание Townhall разбирает это как эпизод предвыборной кампании, Washington Examiner — как симптом болезни международных институтов. Но в главном оба сходятся. За кампанией стоят интересы Москвы и деньги армянских олигархов из России, а бьет она по мирному процессу на Южном Кавказе.
Townhall: выборы как развилка и операция Кремля
Американский аналитик, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики (FPRI) Стивен Бланк в колонке для Townhall делает выборы 7 июня осью всей региональной политики. Голосование, отмечает он, решит, останется ли Армения фактически российским сателлитом или превратится в самостоятельное прозападное государство на пути к ЕС. В подтверждение разворота Еревана к Европе Бланк напоминает о саммитах Европейского политического сообщества и ЕС — Армения, которые прошли в начале мая в армянской столице.
Россия теряет влияние и на Южном Кавказе, и в Центральной Азии, пытаясь, как пишет Бланк, сорвать армянский разворот на Запад. Москва пугает Ереван «судьбой Украины», делает ставку на пророссийских олигархов, опирается на армянскую церковь. Автор припоминает и сорванную в 2024–2025 годах попытку переворота, которую, по его данным, Кремль готовил вместе с армянскими реваншистами.
Но ядро материала — Окампо. Бланк пишет, что украинская разведка добыла материалы, из которых следует: бывший прокурор МУС вместе с сыном Томасом работает с лоббистами Армянского национального комитета Америки (ANCA) и рядом депутатов Европарламента над кампанией по смещению Пашиняна и дискредитации Азербайджана. Конечная цель совпадает с тем, чего хочет Кремль, — вернуть к власти экс-президента Роберта Кочаряна. На обнародованных записях оба Окампо излагают планы спровоцировать в Армении «крупные беспорядки». Сам Окампо хвастается, что способен оказывать давление на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и «подправлять» европейскую политику через бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля. На том видео Окампо горделиво заявляет: «Мы усиливаем давление… Мне не нужно ломать стену – дверь уже открыта, и нам остается только войти».
Washington Examiner: институты против союзников
Washington Examiner смотрит еще шире. Окампо здесь поставлен в один ряд с действующим главным прокурором МУС Каримом Ханом. В прошлом месяце The Wall Street Journal обнародовала показания свидетеля ФБР, в которых утверждается, что Катар пообещал Кариму Хану «позаботиться» о нем в обмен на ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта. Получаются два главных прокурора одного суда — и оба, по версии издания, с чужими отпечатками на мантии. Вывод Washington Examiner таков: международные институты, которые содержит американский налогоплательщик, все чаще бьют по союзникам Вашингтона.
На записи, опубликованной румынским изданием Newsweek, как сообщает Washington Examiner, Окампо подробно описывал механизм платной лоббистской кампании, финансируемой, по его словам, «российско-армянскими представителями», направленной на смещение премьер-министра Армении Никола Пашиняна до выборов в его стране 7 июня. Окампо говорит о координации с чиновниками ЕС и с армянскими диаспоральными организациями в США. Это те самые структуры, что на минувшей неделе объявили визит госсекретаря Марко Рубио в Ереван «вмешательством США в выборы». То, что за всем этим стоит Москва, подчеркивает издание, давно перестало быть версией — OCCRP опубликовал утекшие кремлевские документы, прямо описывающие скоординированную гибридную кампанию против Армении.
Цену вопроса Washington Examiner называет без обиняков. На кону — мирная сделка между Азербайджаном и Арменией, которую продвигает администрация Трампа, и транспортный коридор через регион. Заработай он в полную силу — и Россия с Ираном на десятилетия выпадут из логистики Южного Кавказа.
Что добавляет региональная пресса
Детали финансирования, на которые ссылаются два американских издания, ранее подробнее раскрывали зарубежные и азербайджанские СМИ. По их сведениям, деньги на кампанию по смещению Пашиняна давал и армяно-российский олигарх Самвел Карапетян. Сейчас он под домашним арестом в Армении по обвинению в отмывании денег и призывах к захвату власти, а в анкете на паспорт 1999 года, по сообщениям, его работодателем указана ФСБ. А в записи сына Окампо, Томаса, цель названа прямым текстом: «Нам нужно добиться того, чтобы убрать Пашиняна».