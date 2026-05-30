За неделю до парламентских выборов в Армении, которые состоятся 7 июня, сразу два американских издания напомнили западной аудитории о деле бывшего главного прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо и его роли в кампании против премьер-министра Никола Пашиняна. Записи, на которых Окампо и его сын Томас обсуждают, как сместить армянского премьера, всплыли в Сети еще в конце апреля. Издание Townhall разбирает это как эпизод предвыборной кампании, Washington Examiner — как симптом болезни международных институтов. Но в главном оба сходятся. За кампанией стоят интересы Москвы и деньги армянских олигархов из России, а бьет она по мирному процессу на Южном Кавказе.

Townhall: выборы как развилка и операция Кремля Американский аналитик, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики (FPRI) Стивен Бланк в колонке для Townhall делает выборы 7 июня осью всей региональной политики. Голосование, отмечает он, решит, останется ли Армения фактически российским сателлитом или превратится в самостоятельное прозападное государство на пути к ЕС. В подтверждение разворота Еревана к Европе Бланк напоминает о саммитах Европейского политического сообщества и ЕС — Армения, которые прошли в начале мая в армянской столице. Россия теряет влияние и на Южном Кавказе, и в Центральной Азии, пытаясь, как пишет Бланк, сорвать армянский разворот на Запад. Москва пугает Ереван «судьбой Украины», делает ставку на пророссийских олигархов, опирается на армянскую церковь. Автор припоминает и сорванную в 2024–2025 годах попытку переворота, которую, по его данным, Кремль готовил вместе с армянскими реваншистами. Но ядро материала — Окампо. Бланк пишет, что украинская разведка добыла материалы, из которых следует: бывший прокурор МУС вместе с сыном Томасом работает с лоббистами Армянского национального комитета Америки (ANCA) и рядом депутатов Европарламента над кампанией по смещению Пашиняна и дискредитации Азербайджана. Конечная цель совпадает с тем, чего хочет Кремль, — вернуть к власти экс-президента Роберта Кочаряна. На обнародованных записях оба Окампо излагают планы спровоцировать в Армении «крупные беспорядки». Сам Окампо хвастается, что способен оказывать давление на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и «подправлять» европейскую политику через бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля. На том видео Окампо горделиво заявляет: «Мы усиливаем давление… Мне не нужно ломать стену – дверь уже открыта, и нам остается только войти».