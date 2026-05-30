Они нашли друг друга

СМИ сообщают о переговорах между сомалийской группировкой «Аль-Шабаб» и орагизацией йеменских хуситов «Ансар Аллах», в ходе которых обсуждалось расширение взаимодействия в сфере разведки, поставок вооружений, логистики и финансирования.

По данным источников, стороны постепенно переходят от разовых контактов к более устойчивой координации, включая обмен пленными и согласование действий в районе Аденского залива и у побережья Сомали.

Отдельно отмечается, что хуситы могут передавать технологии дронов и средств связи, а сомалийские боевики обеспечивать доступ к контрабандным морским маршрутам. Эксперты предупреждают, что усиление такого взаимодействия способно повысить риски для судоходства в районе Баб-эль-Мандебского пролива и повлиять на мировые цепочки поставок нефти и грузов между Азией и Европой.