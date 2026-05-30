Трамп не принял «окончательного решения» по Ирану

В Пекине состоялось открытие представительства Бюро по туризму Азербайджана

16:22 457

В Пекине прошла торжественная церемония открытия официального представительского офиса Бюро по туризму Азербайджана.

Как сообщили haqqin.az в Государственном агентстве по туризму (ГАТ), открытие данного офиса направлено на дальнейшее укрепление сотрудничества с туристической индустрией Китая, повышение осведомленности о туристических продуктах и уникальном туристическом потенциале Азербайджана, а также на расширение присутствия страны на китайском рынке.

В церемонии открытия приняли участие председатель Госагентства по туризму Фуад Нагиев, торговый представитель Азербайджана в Китайской Народной Республике Теймур Надироглу, председатель правления Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид, сотрудники посольства Азербайджана, а также представители туристической отрасли и средств массовой информации обеих стран.

Выступая на мероприятии, Фуад Нагиев отметил, что открытие представительства в Пекине является ярким свидетельством стратегической значимости китайского рынка для Азербайджана. По его словам, в последние годы туристическое сотрудничество между двумя странами развивается динамичными темпами, а такие факторы, как безвизовый режим и запуск прямых авиарейсов, придают дополнительный импульс дальнейшему расширению взаимодействия. Он также подчеркнул, что деятельность представительства будет способствовать более широкому продвижению туристического потенциала Азербайджана на рынке Китая.

В рамках мероприятия участники обменялись мнениями о перспективах развития туристического сотрудничества между Азербайджаном и Китаем, а также обсудили новые возможности партнерства. Вечер продолжился официальным ужином и выступлением известного азербайджанского джазового пианиста и композитора Эмиля Афрасияба.

Кроме того, в рамках визита азербайджанская делегация 28 мая приняла участие в конференции Envision 2026 Global Conference, организованной компанией Trip.com Group. В ходе мероприятия азербайджанская сторона была удостоена награды «Стратегический партнер года» в знак признания успешного и устойчивого сотрудничества.

