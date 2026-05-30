Нью-Дели бросает вызов Анкаре на двух фронтах. Индийские ракеты нацелятся на С‑400?

Не секрет, что за последние годы Индия превратилась в основного поставщика вооружений для Армении. Связано это в первую очередь с тем, что оружие, произведенное в стране слонов, стоит недорого и потому выглядит привлекательным для Еревана. Для Нью-Дели же главная мотивация, помимо сугубо коммерческой, — вступить в геополитическое соперничество в регионе Южного Кавказа с военно‑стратегическим альянсом Турция–Пакистан–Азербайджан. В индийских экспертных и дипломатических кругах данного факта особо и не скрывают. Напомним, что в последние годы Индия продала Армении вооружений примерно на 2 миллиарда долларов. В пакет поставок вошли артиллерия, реактивные системы залпового огня, радары и антидроновые комплексы.

В индийских СМИ периодически появляются сообщения о том, что между Ереваном и Нью-Дели идут переговоры о новой крупной оружейной сделке. В потенциальный контракт могут войти поставки истребителей Су‑30, производимых по российской лицензии, а также оперативно‑тактических ракет BrahMos. BrahMos, имеющие дальность 400–500 километров и способные нести боевую часть массой до 300 килограммов, могут запускаться как с наземных, так и с воздушных платформ. Индия презентует их как одно из наиболее значимых достижений своей оборонной промышленности. Первое боевое применение этих ракет состоялось прошлым летом во время кратковременного вооруженного столкновения между Индией и Пакистаном. В Нью-Дели утверждают, что с помощью BrahMos был нанесен «высокоточный удар» по пакистанской авиабазе и командному центру, и сообщают, что Армения проявляет интерес к этим ракетам для «создания баланса» с оперативно‑тактическими ракетами LORA, которые Азербайджан приобрел у Израиля. По последним данным, Индия готовится использовать BrahMos как инструмент геополитического соперничества с Турцией еще в одном регионе.

Согласно имеющейся информации, греческая администрация Кипра планирует расширить сотрудничество с Индией в сфере обороны и приобрести сверхзвуковые BrahMos в рамках более широкого стратегического партнерства между сторонами. В сообщениях греко‑кипрских и индийских СМИ отмечалось, что греко‑кипрская администрация совместно с Индией разрабатывает дорожную карту оборонного сотрудничества на период 2026–2031 годов. По имеющимся данным, план включает совместные военные учения, заходы кораблей в порты, обеспечение морской безопасности, кибербезопасность и техническое сотрудничество в оборонной сфере. Также сообщается, что греко‑кипрская администрация заинтересована в индийских системах вооружений, включая те же BrahMos и беспилотные летательные аппараты. В статье, опубликованной на индийском сайте The Jaipur Dialogues, укрепление связей между Нью‑Дели и Никосией было названо геополитическим ответом на действия Турции. В докладе сотрудничество в сфере обороны между Индией и греко‑кипрской администрацией было связано с более широким региональным балансом и отношениями Турции с Пакистаном.

В индийском издании также связывали эти события с презентацией новой турецкой системы противоракетной обороны большой дальности, утверждая, что Анкара пытается укрепить свой сдерживающий потенциал и послать сигналы странам, с которыми у нее есть геополитические разногласия. Индийские источники отмечают, что план действий в области обороны, разработанный Индией и греческой администрацией Кипра, выходит за рамки простой сделки по продаже оружия и имеет более широкое геополитическое измерение в Восточном Средиземноморье. В докладе также увязывались присутствие Турции в Сомали, энергетические цели Анкары в Восточном Средиземноморье и ее отношения с Кипром и Грецией с усилиями Индии по укреплению своей стратегической роли в регионе. Амбиции Индии вступить в геополитическое соперничество с Турцией в регионе Средиземного моря и с этой целью продать ракеты BrahMos Кипру обсуждаются в Анкаре и среди военных экспертов как потенциальная угроза. Согласно публикации турецкого оборонного издания TurDef, обсуждение возможной покупки греческим Кипром индийских сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos привлекло внимание турецких структур, занимающихся вопросами безопасности.