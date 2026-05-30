Нью-Дели бросает вызов Анкаре на двух фронтах. Индийские ракеты нацелятся на С‑400?

Не секрет, что за последние годы Индия превратилась в основного поставщика вооружений для Армении. Связано это в первую очередь с тем, что оружие, произведенное в стране слонов, стоит недорого и потому выглядит привлекательным для Еревана. Для Нью-Дели же главная мотивация, помимо сугубо коммерческой, — вступить в геополитическое соперничество в регионе Южного Кавказа с военно‑стратегическим альянсом Турция–Пакистан–Азербайджан.
В индийских экспертных и дипломатических кругах данного факта особо и не скрывают.
Напомним, что в последние годы Индия продала Армении вооружений примерно на 2 миллиарда долларов. В пакет поставок вошли артиллерия, реактивные системы залпового огня, радары и антидроновые комплексы.
В индийских СМИ периодически появляются сообщения о том, что между Ереваном и Нью-Дели идут переговоры о новой крупной оружейной сделке. В потенциальный контракт могут войти поставки истребителей Су‑30, производимых по российской лицензии, а также оперативно‑тактических ракет BrahMos.
BrahMos, имеющие дальность 400–500 километров и способные нести боевую часть массой до 300 килограммов, могут запускаться как с наземных, так и с воздушных платформ. Индия презентует их как одно из наиболее значимых достижений своей оборонной промышленности.
Первое боевое применение этих ракет состоялось прошлым летом во время кратковременного вооруженного столкновения между Индией и Пакистаном. В Нью-Дели утверждают, что с помощью BrahMos был нанесен «высокоточный удар» по пакистанской авиабазе и командному центру, и сообщают, что Армения проявляет интерес к этим ракетам для «создания баланса» с оперативно‑тактическими ракетами LORA, которые Азербайджан приобрел у Израиля.
По последним данным, Индия готовится использовать BrahMos как инструмент геополитического соперничества с Турцией еще в одном регионе.
Согласно имеющейся информации, греческая администрация Кипра планирует расширить сотрудничество с Индией в сфере обороны и приобрести сверхзвуковые BrahMos в рамках более широкого стратегического партнерства между сторонами. В сообщениях греко‑кипрских и индийских СМИ отмечалось, что греко‑кипрская администрация совместно с Индией разрабатывает дорожную карту оборонного сотрудничества на период 2026–2031 годов.
По имеющимся данным, план включает совместные военные учения, заходы кораблей в порты, обеспечение морской безопасности, кибербезопасность и техническое сотрудничество в оборонной сфере.
Также сообщается, что греко‑кипрская администрация заинтересована в индийских системах вооружений, включая те же BrahMos и беспилотные летательные аппараты.
В статье, опубликованной на индийском сайте The Jaipur Dialogues, укрепление связей между Нью‑Дели и Никосией было названо геополитическим ответом на действия Турции. В докладе сотрудничество в сфере обороны между Индией и греко‑кипрской администрацией было связано с более широким региональным балансом и отношениями Турции с Пакистаном.
В индийском издании также связывали эти события с презентацией новой турецкой системы противоракетной обороны большой дальности, утверждая, что Анкара пытается укрепить свой сдерживающий потенциал и послать сигналы странам, с которыми у нее есть геополитические разногласия.
Индийские источники отмечают, что план действий в области обороны, разработанный Индией и греческой администрацией Кипра, выходит за рамки простой сделки по продаже оружия и имеет более широкое геополитическое измерение в Восточном Средиземноморье.
В докладе также увязывались присутствие Турции в Сомали, энергетические цели Анкары в Восточном Средиземноморье и ее отношения с Кипром и Грецией с усилиями Индии по укреплению своей стратегической роли в регионе.
Амбиции Индии вступить в геополитическое соперничество с Турцией в регионе Средиземного моря и с этой целью продать ракеты BrahMos Кипру обсуждаются в Анкаре и среди военных экспертов как потенциальная угроза.
Согласно публикации турецкого оборонного издания TurDef, обсуждение возможной покупки греческим Кипром индийских сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos привлекло внимание турецких структур, занимающихся вопросами безопасности.
Турецкий военный аналитик Ардан Зентюрк предупредил, что растущее стратегическое партнерство между Нью‑Дели и Никосией может изменить региональный военный баланс.
Аналитик, которого цитируют турецкие СМИ, утверждает, что высокоточные индийские ракетные комплексы, размещенные вблизи Восточного Средиземноморья, могут представлять угрозу для стратегических объектов Турции и существующей системы противовоздушной обороны, включая российские комплексы С‑400.
Турецкие аналитики указывают на расширение экспорта вооружений Индии и укрепление ее военного партнерства в Европе как на признаки растущего геополитического влияния Нью‑Дели.
Следует отметить, что Турция в последние годы активно развивает собственные технологии гиперзвуковых и баллистических ракет. Уже приняты на вооружение гиперзвуковые «Тайфун», разработанные национальной оборонной промышленностью Турции (дальность — 500 километров).
На днях Анкара представила прототип своей межконтинентальной баллистической ракеты «Йылдырымхан» (дальность — 10 тысяч километров). Сообщается, что ее первый запуск планируется провести в конце года с космодрома, который Турция строит в Сомали.