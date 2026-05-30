Премьер Польши советует принимать Медведева всерьез

Польский премьер прокомментировал новые угрозы со стороны экс-президента России и нынешнего заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Тот после попадания российского дрона в жилой дом в румынском Галаце призвал ЕС готовиться к новым подобным инцидентам.

«Это будет происходить и в дальнейшем. Война продолжается! И граждане стран ЕС, как и население воюющих стран, не смогут спать спокойно. Так что заткнитесь. Это пока цветочки!» – написал Медведев накануне.

Туск, комментируя слова Медведева и инцидент в Румынии, подчеркнул, что российские провокации совершаются все чаще.

«Вчера бывший президент Медведев заявил, что спокойный сон граждан ЕС закончился. Всем членам НАТО, наконец, следует начать серьезно относиться к этим фактам и словам», – подчеркнул польский премьер.