Трамп не принял «окончательного решения» по Ирану
Российских студенток начали отправлять на войну

17:20

В Ульяновской области России впервые на войну завербовали девушек-студенток местного техникума. Об этом правозащитному проекту «Идите лесом» рассказал студент 4-го курса технологического училища в рабочем поселке Кузаватово, в котором учатся завербованные.

«С четверга нас заманили, что директор хочет с нами поговорить. В итоге он предлагал сначала пацанам контракты, как обычно уговаривал. Но потом начал предлагать всем девочкам новый контракт на ПВО. С нашего техникума подписали уже девочки контракты», — утверждает молодой человек, добавляя, что «теперь девочек тоже набирать начали».

По словам собеседника, вербовщики, которые приезжали в образовательное учреждение почти каждую неделю, «вбивают в голову» студенткам, что служба по контракту не создает угроз. «Это безопасно, просто сидеть в офисе будут, за дронами следить. И еще миллион рублей сверху», — передает он. Со слов студента, таким способом удалось завербовать уже как минимум пятерых девушек из Кузоватовского техникума, в котором готовят специалистов по направлениям экономики и бухучета, технологий общепита, сельхозмеханизации и др. «Это первое обращение к нам, когда речь идет не только о вербовке студенток, но и о подписанных ими контрактах», — подчеркнули правозащитники.

На прошлой неделе студентка Красноярского колледжа радиоэлектроники и информационных технологий (ККРИТ) рассказывала «Грозе» о попытке вербовки девушек в войска беспилотных систем (ВБС). По ее словам, для студенток организовали закрытую встречу, на которой мужчина в «армейской форме» и женщина «из администрации» призывали девушек подписывать контракты.

На встрече, по словам студентки, рассказывали о требованиях для вступления в ВБС. Например, желающие служить девушки должны быть совершеннолетними (и до 34 лет), у них не должно быть судимостей и детей. Вербовщики поясняли: женщины «должны воспитывать детей, растить, рожать». Агитатор также заявляла, что «прекрасно понимает, что информация такая неоднозначная», добавляя при этом, что «у каждого есть свой выбор».

