Эстония готовится на всякий случай

Власти Эстонии впервые установили на юго-востоке страны у границы с Россией стационарное оборудование для обнаружения и отслеживания беспилотников, пишет ERR со ссылкой на доклад минобороны республики.

Устройства размещены на трех участках сухопутной границы между пунктом пропуска Лухамаа и местом стыка границ Эстонии, Латвии и РФ. «Первые системы установлены и функционируют. Это, конечно, только начало: мы движемся к созданию общенациональной сети мониторинга с помощью дронов», — сказал глава МВД Эстонии Игорь Таро, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Также строительство антидроновых систем ведется возле Саатсетского сапога (это участок российской территории, с трех сторон окруженный Эстонией) и вдоль реки Пиуза (Пижмы). В тех местах, где стационарное оборудование еще не установлено, департамент полиции и погранохраны применяет мобильные системы отслеживания дронов, сообщили в министерстве.

«Недавние инциденты с дронами показывают, что мы очень реалистично оценили риски… Наша восточная граница хорошо охраняется, и улучшение возможностей по борьбе с дронами повышает чувство безопасности для всей Европы», — заявил глава эстонского МВД. Строительные и подготовительные работы движутся в соответствии с планом или даже с опережением графика, заверил Таро.

На прошлой неделе в юго-восточной части Эстонии был в очередной раз обнаружен прилетевший из России беспилотник. Цель сбил выполнявший тренировочный полет румынский истребитель НАТО. Эстонские военные заявляли, что инцидент произошел в условиях интенсивной радиоэлектронной борьбы со стороны России, включая подмену и подавление сигналов GPS.