В Азербайджан стали чаще приезжать африканцы

Азербайджан в январе-марте 2026 года посетили 3 380 туристов из стран Африки. Согласно данным статистики, это на 9,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В первую пятерку стран по числу туристов вошли Алжир - 1 073 человека (+87,3%), Марокко - 616 человек (-12,3%), Коморские Острова - 260 человек (-26,3%), Нигерия - 236 человек (рост в 2 раза) и ЮАР - 228 человек (-24,3%).

Всего за отчетный период Азербайджан посетили 484,4 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 172 стран, что на 4,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.