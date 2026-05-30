Погода на завтра

31 мая в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, погода преимущественно без осадков. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Однако ночью в некоторых пригородных районах возможен кратковременный дождь. Умеренный юго-западный ветер вечером сменится северо-западным.
Температура воздуха составит ночью 14-16, днем — 22-27 градусов тепла.
Атмосферное давление понизится с 760 до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60–70%, днем — 45–55 %.
Завтра в некоторых горных и предгорных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ночью и утром местами прогнозируется туман. Порывистый западный ветер.
Температура воздуха составит ночью: 14-17, днем — 25-29 градусов тепла.
В горных районах ночью — 7-12, днем — 15-20, местами — 25 градусов тепла.