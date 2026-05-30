Оман предупреждает об угрозе

Центр морской безопасности Омана предупредил об обнаружении, предположительно, плавучей мины в Ормузском проливе в пределах территориальных вод султаната. Соответствующее заявление опубликовано в соцсети X.

«В связи с обнаружением плавающего объекта, предположительно, являющегося миной, к западу от прибрежной зоны движения судов в Ормузском проливе в пределах территориальных вод Омана, Центр морской безопасности настоятельно призывает всех моряков, рыбаков и суда проявлять максимальную осторожность при навигации в этом районе», — говорится в тексте.

Центр призвал всех участников морского движения «держаться на безопасном расстоянии от любых подозрительных объектов и немедленно сообщать о них соответствующим органам».