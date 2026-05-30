Хегсет обещает Украине больше оружия

США перестраивают производство вооружений под значительно большие объемы, чтобы давать Украине «значительно больше по всему спектру». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Пита Хегсета на Азиатском саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

По словам Хегсета, Вашингтон пересматривает сам подход к выпуску критически важных боеприпасов и других видов вооружений так, чтобы оборонная промышленность смогла выдавать заметно большие объемы продукции.

«Мы меняем подход к производству всех этих важных боеприпасов, чтобы наши компании поставляли не просто немного больше, а значительно больше по всему спектру возможностей, где мы можем помочь Украине», - сказал глава Пентагона.

Он также отметил, что США подталкивают европейских партнеров брать на себя большую часть ответственности за поддержку Киева, и одобрительно оценивают уже сделанное.

По его словам, Европа существенно нарастила финансовую и военную помощь, а Украина продемонстрировала высокую эффективность в использовании предоставленных ресурсов.

«Мы хотим, чтобы они могли защищаться, и мы найдем способ убедиться, что сможем помогать им вместе с нашими союзниками», - подчеркнул Хегсет.

Министр добавил, что Вашингтон продолжит работать с партнерами над поставками Украине ресурсов для обороны и над укреплением способности союзников поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте ранее заявлял, что Европа профинансирует закупку американского оружия для Украины, а сам альянс должен больше инвестировать в оборону и брать на себя большую долю расходов на помощь Киеву.

Летом 2025 года США на время ставили на паузу передачу части вооружений - тогда речь шла о закупке оружия для Украины у частных американских компаний на средства Вашингтона.