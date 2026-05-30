Европа раскрывает ядерный зонтик

Франко-германская группа по сотрудничеству в сфере ядерного оружия готовится провести первые совместные учения этой осенью. Об этом стало известно журналу Der Spiegel.

Согласно информации издания, советник немецкого канцлера Фридриха Мерца по вопросам безопасности Гюнтер Зауттер в среду посетил Париж для проведения первого раунда переговоров с французскими коллегами. Другие государства Европы, которые также участвуют в совместном европейском проекте ядерного сдерживания, присоединились к этим дискуссиям.

Следующая франко-германская встреча состоится до летних каникул в Германии.

Отмечается, что Берлин и Париж планируют провести первые совместные маневры для подготовки к потенциальной чрезвычайной ситуации.

Бундесверу будет разрешено участвовать в части французских ядерных учений и получить доступ к ядерным объектам Франции.

Первые маневры под названием «Покер» запланировано провести в этом году, вероятно, в сентябре. Изначально рассматривается роль Германии в качестве наблюдателя. Однако впоследствии бундесвер мог бы оказывать поддержку, непосредственно не связанную с ядерным оружием, такую как сопровождение истребителей или дозаправка в воздухе.

Напомним, 2 марта президент Франции, единственной ядерной державы на европейском континенте, Эммануэль Макрон заявил о планах увеличить количество французских ядерных боеголовок и готовности развернуть ядерное оружие в европейских странах-союзницах.

Макрон назвал восемь стран, заинтересованных в ядерном сдерживании, предложенном Францией.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее подчеркивал, что потенциальный европейский ядерный зонтик должен быть дополнением к существующему ядерному щиту США.