Трамп сомневается в Вэнсе

Президент США Дональд Трамп сомневается, следует ли ему рассматривать в качестве своего преемника вице-президента Джей Ди Вэнса. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их сведениям, беседуя с советниками, американский лидер нередко задается вопросом, способен ли Вэнс дойти до конца в президентской гонке. Трамп обычно сам отвечает на него, говоря, что не уверен в этом, пишет издание. В частных беседах с помощниками американский лидер сравнивает достижения Вэнса с собственными, указывает The New York Times. Трамп обращал внимание на то, что Вэнс всегда одерживал победу на напряженных выборах лишь с его поддержкой, а также на количество дней, проведенных вице-президентом в отпуске. Сам Трамп обычно не берет отпуск, поясняет газета. Американский президент также неоднократно упоминал, что Вэнс выступал против начала военной операции США против Ирана.

Вэнс пользуется популярностью среди сторонников движения MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку вновь великой»), отмечает газета. Однако, чтобы гарантировать себе выдвижение кандидатом от республиканцев на выборах в 2028 году, вице-президент должен сохранять хорошие отношения с главой государства и заручиться поддержкой расколотой из-за действий Трампа Республиканской партии, заключает издание.

Ранее Трамп назвал Вэнса и госсекретаря Марко Рубио идеальными кандидатами для управления страной после окончания его президентского срока. Президент США при этом не пояснил, на какой должности он видит каждого из них.