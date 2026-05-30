Россия атаковала железную дорогу в Запорожье: есть погибший и пострадавшие

В субботу, 30 мая, около 12:00 (около 13:00 по Баку), российские войска атаковали гражданскую железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав в Запорожье. Об этом сообщила «Укрзализныця».
В результате удара повреждены электровоз и тепловоз. Из-за атаки погиб машинист, еще двое работников железной дороги получили травмы. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
За прошедшие сутки российские войска нанесли 911 ударов по 40 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак зафиксированы многочисленные повреждения жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.