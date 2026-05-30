USD 1.7000
EUR 1.9770
RUB 2.3795
Подписаться на уведомления
Трамп не принял «окончательного решения» по Ирану
Новость дня
Трамп не принял «окончательного решения» по Ирану

Финал Лиги чемпионов: «Арсенал» забил быстрый гол в ворота «ПСЖ»

видео, обновлено 20:08
Отдел спорта
20:08 1286

На 6-й минуте «Арсенал» открывает счет.

Кай Хавертц вошел в штрафную слева и пробил под перекладину. 1:0 в пользу лондонцев.

*** 20:00

Финал Лиги чемпионов «ПСЖ» - «Арсенал» начался.

*** 19:26

Стартовые составы «ПСЖ» и «Арсенала»

«ПСЖ»: Матвей Сафонов, Ашраф Хакими, Маркиньос, Виллиан Пачо, Нуну Мендеш, Витинья, Жоау Невеш, Фабиан Руис, Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле, Дезире Дуэ.

«Арсенал»: Давид Райя, Пьеро Инкапиэ, Габриэл Магальяэс, Вильям Салиба, Кристиан Москера, Деклан Райс, Майлз Льюис-Скелли, Мартин Эдегор, Леандро Троссард, Букайо Сака, Кай Хавертц.

*** 19:14

Сегодня в 20:00 по бакинскому времени в Будапеште, на стадионе «Пушкаш Арена», начнется финал футбольной Лиги чемпионов. В матче за трофей встретятся действующий победитель турнира французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Арсенал».

Судить встречу будет бригада арбитров из Германии во главе с Даниэлем Зибертом.

«Арсенал», ставший в этом сезоне чемпионом Англии впервые за 22 года, во второй раз сыграет в финале Лиги чемпионов. В 2006 году подопечные Арсена Венгера проиграли «Барселоне» - 1:2.

«ПСЖ» - многолетний чемпион Франции, но выиграть Лигу чемпионов ему впервые удалось лишь в прошлом году.

В еврокубках «Арсенал» и «ПСЖ» встречались семь раз. Каждая команда победила дважды, еще в трех играх были зафиксированы ничейные результаты.

Интересный факт: «ПСЖ» выиграл пять подряд противостояний плей-офф против английских клубов. В прошлом сезоне парижане последовательно выбили «Ливерпуль» (в 1/8 финала), «Астон Виллу» (в 1/4 финала) и «Арсенал» (в 1/2 финала). В текущем розыгрыше от их рук пали «Челси» и «Ливерпуль» на стадиях 1/8 и 1/4 финала соответственно.

Французский гранд уступил лишь в одном из 12 последних матчей против английских команд в турнирах УЕФА.

Для «ПСЖ» это третий финал Лиги чемпионов, как и для его главного тренера Луиса Энрике. Ранее он побеждал с «Барселоной» в 2015-м и с «ПСЖ» в прошлом году.

«Арсенал» может стать седьмым английским клубом, выигравшим Кубок чемпионов/Лигу чемпионов (после «Астон Виллы», «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ноттингем Форест» и «Челси»). Ни одна другая страна не имеет более трех клубов-победителей.

«Канониры» остаются единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения в текущем розыгрыше. Представители Северного Лондона стали первой командой в истории, не уступившей ни в одном из первых 14 матчей в рамках одного розыгрыша Лиги чемпионов.

Это первый в истории еврокубковый финал, в котором сойдутся представители Франции и Англии.

Кроме того, это первый финал Кубка чемпионов/Лиги чемпионов, в котором оба главных тренера представляют одну страну (Испанию), возглавляя при этом иностранные клубы. Луис Энрике против Микеля Артеты.

Финал Лиги чемпионов: «Арсенал» забил быстрый гол в ворота «ПСЖ»
Финал Лиги чемпионов: «Арсенал» забил быстрый гол в ворота «ПСЖ» видео, обновлено 20:08
20:08 1287
Трамп сомневается в Вэнсе
Трамп сомневается в Вэнсе
18:55 1525
Российских студенток начали отправлять на войну
Российских студенток начали отправлять на войну
17:20 3309
Премьер Польши советует принимать Медведева всерьез
Премьер Польши советует принимать Медведева всерьез
17:10 1868
Снесут консульство Израиля в Бешикташе. А почему нельзя переехать?
Снесут консульство Израиля в Бешикташе. А почему нельзя переехать?
00:42 5252
Стало известно, что еще поразила Украина ночью
Стало известно, что еще поразила Украина ночью обновлено 16:52; видео
16:52 8464
Назвали рост и вес Трампа
Назвали рост и вес Трампа
15:38 3614
Они нашли друг друга
Они нашли друг друга
15:18 3025
США предупредили союзников: Китай опасен
США предупредили союзников: Китай опасен
14:38 1878
Получает ли Армения российский газ?
Получает ли Армения российский газ?
14:20 2332
Евро-2026: Азербайджан обыграл Францию и сыграет с Казахстаном
Евро-2026: Азербайджан обыграл Францию и сыграет с Казахстаном видео, Обновлено 16:16
16:16 3479

ЭТО ВАЖНО

Финал Лиги чемпионов: «Арсенал» забил быстрый гол в ворота «ПСЖ»
Финал Лиги чемпионов: «Арсенал» забил быстрый гол в ворота «ПСЖ» видео, обновлено 20:08
20:08 1287
Трамп сомневается в Вэнсе
Трамп сомневается в Вэнсе
18:55 1525
Российских студенток начали отправлять на войну
Российских студенток начали отправлять на войну
17:20 3309
Премьер Польши советует принимать Медведева всерьез
Премьер Польши советует принимать Медведева всерьез
17:10 1868
Снесут консульство Израиля в Бешикташе. А почему нельзя переехать?
Снесут консульство Израиля в Бешикташе. А почему нельзя переехать?
00:42 5252
Стало известно, что еще поразила Украина ночью
Стало известно, что еще поразила Украина ночью обновлено 16:52; видео
16:52 8464
Назвали рост и вес Трампа
Назвали рост и вес Трампа
15:38 3614
Они нашли друг друга
Они нашли друг друга
15:18 3025
США предупредили союзников: Китай опасен
США предупредили союзников: Китай опасен
14:38 1878
Получает ли Армения российский газ?
Получает ли Армения российский газ?
14:20 2332
Евро-2026: Азербайджан обыграл Францию и сыграет с Казахстаном
Евро-2026: Азербайджан обыграл Францию и сыграет с Казахстаном видео, Обновлено 16:16
16:16 3479
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться