Финал Лиги чемпионов: «Арсенал» забил быстрый гол в ворота «ПСЖ»

На 6-й минуте «Арсенал» открывает счет.
Кай Хавертц вошел в штрафную слева и пробил под перекладину. 1:0 в пользу лондонцев.
May 30, 2026
*** 20:00
Финал Лиги чемпионов «ПСЖ» - «Арсенал» начался.
*** 19:26
Стартовые составы «ПСЖ» и «Арсенала»
«ПСЖ»: Матвей Сафонов, Ашраф Хакими, Маркиньос, Виллиан Пачо, Нуну Мендеш, Витинья, Жоау Невеш, Фабиан Руис, Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле, Дезире Дуэ.
«Арсенал»: Давид Райя, Пьеро Инкапиэ, Габриэл Магальяэс, Вильям Салиба, Кристиан Москера, Деклан Райс, Майлз Льюис-Скелли, Мартин Эдегор, Леандро Троссард, Букайо Сака, Кай Хавертц.
*** 19:14
Сегодня в 20:00 по бакинскому времени в Будапеште, на стадионе «Пушкаш Арена», начнется финал футбольной Лиги чемпионов. В матче за трофей встретятся действующий победитель турнира французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Арсенал».
Судить встречу будет бригада арбитров из Германии во главе с Даниэлем Зибертом.
«Арсенал», ставший в этом сезоне чемпионом Англии впервые за 22 года, во второй раз сыграет в финале Лиги чемпионов. В 2006 году подопечные Арсена Венгера проиграли «Барселоне» - 1:2.
«ПСЖ» - многолетний чемпион Франции, но выиграть Лигу чемпионов ему впервые удалось лишь в прошлом году.
В еврокубках «Арсенал» и «ПСЖ» встречались семь раз. Каждая команда победила дважды, еще в трех играх были зафиксированы ничейные результаты.
Интересный факт: «ПСЖ» выиграл пять подряд противостояний плей-офф против английских клубов. В прошлом сезоне парижане последовательно выбили «Ливерпуль» (в 1/8 финала), «Астон Виллу» (в 1/4 финала) и «Арсенал» (в 1/2 финала). В текущем розыгрыше от их рук пали «Челси» и «Ливерпуль» на стадиях 1/8 и 1/4 финала соответственно.
Французский гранд уступил лишь в одном из 12 последних матчей против английских команд в турнирах УЕФА.
Для «ПСЖ» это третий финал Лиги чемпионов, как и для его главного тренера Луиса Энрике. Ранее он побеждал с «Барселоной» в 2015-м и с «ПСЖ» в прошлом году.
«Арсенал» может стать седьмым английским клубом, выигравшим Кубок чемпионов/Лигу чемпионов (после «Астон Виллы», «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ноттингем Форест» и «Челси»). Ни одна другая страна не имеет более трех клубов-победителей.
«Канониры» остаются единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения в текущем розыгрыше. Представители Северного Лондона стали первой командой в истории, не уступившей ни в одном из первых 14 матчей в рамках одного розыгрыша Лиги чемпионов.
Это первый в истории еврокубковый финал, в котором сойдутся представители Франции и Англии.
Кроме того, это первый финал Кубка чемпионов/Лиги чемпионов, в котором оба главных тренера представляют одну страну (Испанию), возглавляя при этом иностранные клубы. Луис Энрике против Микеля Артеты.