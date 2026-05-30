Финал Лиги чемпионов: «Арсенал» забил быстрый гол в ворота «ПСЖ»

Кай Хавертц вошел в штрафную слева и пробил под перекладину. 1:0 в пользу лондонцев.

Сегодня в 20:00 по бакинскому времени в Будапеште, на стадионе «Пушкаш Арена», начнется финал футбольной Лиги чемпионов. В матче за трофей встретятся действующий победитель турнира французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Арсенал».

Судить встречу будет бригада арбитров из Германии во главе с Даниэлем Зибертом.

«Арсенал», ставший в этом сезоне чемпионом Англии впервые за 22 года, во второй раз сыграет в финале Лиги чемпионов. В 2006 году подопечные Арсена Венгера проиграли «Барселоне» - 1:2.

«ПСЖ» - многолетний чемпион Франции, но выиграть Лигу чемпионов ему впервые удалось лишь в прошлом году.

В еврокубках «Арсенал» и «ПСЖ» встречались семь раз. Каждая команда победила дважды, еще в трех играх были зафиксированы ничейные результаты.

Интересный факт: «ПСЖ» выиграл пять подряд противостояний плей-офф против английских клубов. В прошлом сезоне парижане последовательно выбили «Ливерпуль» (в 1/8 финала), «Астон Виллу» (в 1/4 финала) и «Арсенал» (в 1/2 финала). В текущем розыгрыше от их рук пали «Челси» и «Ливерпуль» на стадиях 1/8 и 1/4 финала соответственно.

Французский гранд уступил лишь в одном из 12 последних матчей против английских команд в турнирах УЕФА.