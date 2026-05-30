Австрийцы закрыли горный перевал с Италией

В Австрии тысячи местных жителей заблокировали автомагистраль Бреннер – жизненно важный коридор через Альпы в Италию – в знак протеста против грузовиков и туристов, которые перегружают этот маршрут. Об этом сообщает агентство Reuters.

Протест, начавшийся в субботу, возглавил Карл Мюльштайгер, мэр общины Грис-ам-Бреннер, расположенной вблизи самого перевала.

Проблема чрезмерного транспортного движения и загрязнения в долине, ведущей к перевалу Бреннер, на протяжении десятилетий была источником напряженности между Австрией и Германией.

Местные власти австрийской земли Тироль ввели различные меры для остановки транспортного потока.

«Мы хотим послать сигнал в Брюссель, федеральному правительству в Вене, что все это категорически не может и не должно продолжаться так, учитывая постоянно растущий транспортный поток здесь. Эта проблема существует уже очень, очень давно. Она тянется годами», – заявил Мюльштайгер.

Блокировка автомагистрали на несколько часов не привела к хаосу, которого многие боялись, поскольку водители в основном прислушались к предупреждениям властей об акции протеста.

Зато поезда, проезжавшие по тому же маршруту, были переполнены.

Проселочная дорога, пролегающая вдоль автомагистрали, также была закрыта для всех, кроме местных жителей и транспорта.