«Росатом» об ударе по Запорожской АЭС

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что беспилотник ВСУ атаковал здание машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС. По его словам, здание было повреждено.

«Украинский боевой дрон-камикадзе поразил здание с последующей детонацией, — заявил Лихачев. — В результате взрыва основное оборудование повреждено не было, но в стене машинного зала образовалась дыра».

Глава «Росатома» утверждает, что «дрон управлялся по оптоволокну». По его мнению, «это полностью исключает версию якобы случайного попадания».

Произошедшее приближает возможный инцидент, «от которого с высокой вероятностью пострадают даже те, кто живет далеко за пределами России и Украины», отметил Лихачев.

В пресс-службе ЗАЭС заявили, что «все системы станции функционируют в штатном режиме». Радиационный фон не превышает установленных норм.