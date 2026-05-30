Иранские военные угрожают судам в Ормузе

В субботу центральный штаб иранской разведки «Хатам аль-Анбия» предупредил, что все коммерческие суда и нефтяные танкеры должны использовать обозначенные маршруты в Ормузском проливе и получать разрешение от ВМС Корпуса стражей исламской революции.

В заявлении штаба говорится, что в связи с так называемым «интегрированным характером» маршрута через Ормузский пролив все торговые суда и нефтяные танкеры обязаны двигаться только по специально отведенным полосам и получать разрешение от военно-морского флота Корпуса стражей исламской революции.

«Любое нарушение этих правил поставит под серьезную угрозу безопасность их прохождения», — говорится в заявлении.

Командование также предупредило, что любые действия военных судов, направленные на вмешательство в управление Ормузским проливом или нарушение морского судоходства, будут пресекаться вооруженными силами исламской республики.