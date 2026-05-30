Десятки миллиардов на беспилотники

Администрация президента США Дональда Трампа планирует инвестировать $56 млрд в обеспечение лидерства страны в сфере беспилотных технологий в рамках бюджета на 2027 финансовый год. Об этом 30 мая заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.

«В бюджете президента Трампа на 2027 год вы увидите инвестиции в размере $56 млрд в доминирование в сфере дронов», — сказал он в ходе форума «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

По словам министра, страна активно изучает опыт Украины в применении беспилотников, уделяя особое внимание способности быстро наращивать производство и адаптировать технологии.

Хегсет отметил, что Соединенные Штаты намерены развивать как передовые автономные системы, так и массовые недорогие беспилотники, доказавшие свою эффективность в современных конфликтах.