Жильцы поврежденной многоэтажки возвращаются домой

Жильцы дома в приграничном городе Галац в Румынии получили разрешение вернуться в свои квартиры на следующий день после того, как российский дрон врезался в здание. Об этом сообщает News.ro.

После проведенного осмотра и восстановления электроснабжения жильцам дома разрешили вернуться, за исключением двух человек, которые находились в пострадавшей квартире и сейчас проходят лечение в медицинском учреждении.

«После оценок, проведенных компетентными учреждениями, было установлено, что несущая конструкция многоквартирного дома на улице Брейлей не пострадала. Отныне жильцы дома могут безопасно вернуться в свои квартиры, за исключением семьи, которая непосредственно пострадала в результате удара дрона», – объявили в субботу чиновники города Галац.

По их словам, члены этой семьи до сих пор находятся в больнице, состояние их здоровья постоянно контролируется медицинским персоналом.

В здании восстановили электроснабжение, тогда как подача природного газа отложена из-за необходимости проведения специализированных проверок.

«Ответственные учреждения прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее завершить эти проверки, чтобы жильцы снова могли наслаждаться нормальными условиями жизни. Институт префекта Галаца вместе со всеми учреждениями, вовлеченными в решение этой ситуации, продолжает тщательно следить за развитием дела и будет оказывать поддержку людям, пострадавшим от этого инцидента», – добавляется в заявлении.

Напомним, в ночь на 29 мая во время российской атаки на юг Украины беспилотник врезался в крышу 10-этажного дома в приграничном румынском городе Галац. В результате попадания возник пожар, повреждена квартира, также пострадали два человека. Дрон идентифицировали как российский аппарат типа «Герань-2».

Ранее сообщалось, что в пострадавшей квартире находились 52-летняя женщина с 14-летним ребенком, они госпитализированы с незначительными травмами. Попадание беспилотника, по данным следствия, произошло около 01:50 по местному времени (02:50 по Баку). По данному факту начато уголовное производство.

Румынские военные объяснили, что не успели сбить беспилотник из-за нехватки времени на реагирование и ряда ограничений в условиях мирного времени.

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что российский дрон, который попал в многоэтажку в Галаце, был подбит украинской ПВО, в результате чего изменил траекторию.