В России взлетели цены на водку

20:20 484

В России с начала года по состоянию на 18 мая на 12,2% взлетела средняя розничная цена на водку. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Год к году рост стоимости составил 14,9%, добавил он, не назвав абсолютные значения. По словам Вострикова, ключевая причина резкого удорожания — повышение акцизов на алкогольную продукцию. Помимо акцизных сборов, которые «напрямую отражаются на конечной стоимости товара», на динамику повлияли рост цен на сырье, электроэнергию, удорожание логистики, комплектующих и другие факторы, влияющие на себестоимость.

С 1 января этого года акциз на спиртные напитки крепче 18 градусов вырос с 740 до 824 рублей (с $10 до $12) за 1 л безводного этилового спирта. Также правительство повысило минимальную розничную цену (МРЦ) на водку до 409 рублей ($5,75) за поллитровую бутылку. Согласно данным Росстата, в апреле 2026 года литр водки в среднем по стране стоил 967,32 рубля ($13,60)— это на 15,2% больше, чем годом ранее. В феврале «Коммерсант» писал, что водка стала лидером по темпам удорожания в годовом выражении среди всех отслеживаемых Росстатом категорий.

Несмотря на это, россияне употребляют все больше водки, так как остальной алкоголь тоже стремительно дорожает и его стоимость заметно выше. В апреле розничные продажи водки выросла почти на 3% - до 5,97 млн декалитров (дал), следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

Как отмечал президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский, хотя МРЦ на водку подскочила на 17%, она все еще стоит дешевле остальных крепких напитков, поэтому потребители переключаются именно на нее. Россияне делают выбор в пользу напитка из-за перехода в режим экономии, добавлял руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

