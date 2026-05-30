Италия отправляет военных в Румынию

Итальянские вооруженные силы планируют усилить присутствие в Румынии. Около 100 военнослужащих и несколько истребителей будут направлены для участия в программе подготовки румынских военных, сообщает газета La Repubblica.

Операция начнется 15 июня и продлится как минимум месяц. По данным источников, небольшая группа итальянских военных уже прибыла на румынскую военную базу. Тренировки будут проводиться на авиабазе возле города Констанца — на этой же территории дислоцируются около 4,5 тысячи военнослужащих США.

По информации издания, данная операция была запланирована заранее, хотя и не анонсировалась публично. Ее актуальность возросла после инцидента, когда в Румынии, в городе Галац, на крышу дома упал БПЛА. В итоге пострадали два человека.