В Иране казнят еще одного спортсмена

Иранский политический заключенный и чемпион по боевым искусствам Бениамин Накди, арестованный во время январских протестов в Ширазе, приговорен к смертной казни, сообщил его адвокат Мостафа Нили.

Ранее государственные СМИ Ирана опубликовали видеозапись вынужденного признания Накди, на которой он был идентифицирован как человек, использовавший баллон с легковоспламеняющейся жидкостью, чтобы поджечь мотоциклистов правительственных сил в Ширазе.

Нили сообщил телеканалу «Эмтедад», что Накди первоначально было предъявлено обвинение, в том числе в «мохаребе» (ведении войны против Бога), членстве в группах, подрывающих безопасность, участии в собраниях и сговоре с целью совершения преступлений против национальной безопасности.

Адвокат добавил, что отдельные обвинения в причинении телесных повреждений сотрудникам полиции и ношении холодного оружия были сняты, но судьи Революционного суда вынесли смертный приговор.

Накди — спортсмен, обладатель нескольких чемпионских титулов в кикбоксинге и муай-тай.