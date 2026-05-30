Пекин угрожает ответить на шаги Евросоюза
Пекин угрожает ответить на шаги Евросоюза

21:05 1026

Китай в субботу предостерег ЕС от введения новых торговых ограничений на фоне того, как Брюссель готовит широкомасштабные меры против промышленных избыточных мощностей Пекина в условиях растущих опасений за будущее европейского производства, сообщает Politico.

«Если ЕС будет настаивать на одностороннем введении новых торговых инструментов и принятии дискриминационных ограничений, Китай примет решительные контрмеры и эффективные шаги для защиты собственных интересов», – говорится в заявлении китайского министерства торговли.

«Каналы связи между Китаем и ЕС остаются открытыми. Обе стороны изучают возможность создания механизма консультаций по вопросам торговли и инвестиций и будут проводить соответствующие диалоги», – сказано в сообщении министерства.

Это заявление появилось в ответ на встречу высокопоставленных чиновников ЕС в пятницу, на которой обсуждались пути противодействия избыточным мощностям Китая.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу созвала ориентационные дебаты с 26 еврокомиссарами, чтобы изучить ряд политических инструментов, направленных на решение проблемы растущего торгового дисбаланса ЕС с Китаем, на фоне того, как резкое увеличение объемов китайских товаров, от автомобилей до солнечных панелей и одежды, подрывает европейскую промышленность, что приводит к закрытию заводов и рабочих мест.

«Текущее состояние торговых и инвестиционных отношений не является устойчивым, – говорится в заявлении Европейской комиссии после ориентационных дебатов. – На фоне того, как экономические интересы и интересы безопасности становятся все более переплетенными, оба измерения потребуют более решительного и согласованного ответа».

Дефицит торговли ЕС с Китаем вырос до 360 миллиардов евро в прошлом году с 312 миллиардов евро в 2024 году. Он еще резче вырос в первом квартале 2026 года, показывают торговые данные.

В то время как Франция и другие государства-члены настаивали на усилении мер для защиты европейской промышленности, Германия давно предостерегает от шагов, которые могут спровоцировать ответные меры со стороны Пекина.

Но Берлин в пятницу сигнализировал о большей готовности ЕС принять более жесткие меры против резкого роста китайского импорта, что свидетельствует об отходе от его традиционно осторожной позиции, указывает издание.

