В российском регионе появится министерство защиты от дронов

Губернатор Нижегородской области России Глеб Никитин сообщил, что создает в регионе новый орган: министерство защиты объектов, задачей которого станет борьба с ударами украинских беспилотников.

Никитин пишет на своем официальном сайте, что создает единый блок регионального правительства, который будет не только курировать вопросы, связанные со «специальной военной операцией», но и с защитой от дронов.

«Это и всестороннее содействие Министерству обороны РФ, и защита неба над регионом, объектов его коммунально-энергетического комплекса, которые являются одними из основных целей атак вражеских беспилотников», — написал Никитин.

В последние месяцы украинские дроны неоднократно наносили удары по различным объектам в Нижегородской области.

В том числе там был поражен четвертый по мощности в России нефтеперерабатывающий завод в городе Кстово.

Кроме того, украинские военные говорили об ударах по заводу им. Свердлова, который находится в Дзержинске и считается одним из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых веществ.