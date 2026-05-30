Зеленский: Угроза массированного удара РФ остается актуальной

Информация от разведывательных органов о возможности массированного удара со стороны России остается актуальной, поэтому гражданам важно быть внимательными к сигналам воздушной тревоги и реагировать на опасность. Об этом в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы знаем, что партнеры говорили с россиянами на этот счет. Веры в то, что кто-то там, в Москве, одумается, нет. Обязательно берегите жизнь — реагируйте на опасности», — отметил он.

Президент заверил, что противовоздушная оборона, мобильные огневые группы и боевая авиация находятся в максимально возможной готовности, учитывая существующие поставки.

Зеленский отметил, что процент поражения российских беспилотников типа «Шахед» украинскими военными стабильно превышает 90% и составляет до 93%.

В то же время для противодействия крылатым и баллистическим ракетам продолжается активная работа со всеми международными партнерами по новым вкладам в программу PURL, а также поиск других способов получения ракет, отметил Зеленский.

Накануне глава государства сообщил, что украинская разведка зафиксировала подготовку Россией нового массированного удара.

По его словам, украинские службы готовы к любым сценариям: Воздушные силы и другие подразделения противовоздушной обороны будут работать 24/7. Зеленский подчеркнул, что тема ПВО остается ключевым приоритетом, а международная поддержка в укреплении защиты неба критически важна.