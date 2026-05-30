Американцы остановили сухогруз на пути в Иран

Коммерческое судно, следовавшее в один из иранских портов, было выведено из строя американскими военными в Оманском заливе. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По данным AP, речь идет о сухогрузе Lian Star, который ходит под флагом Гамбии. Как утверждают собеседники агентства, экипаж судна проигнорировал несколько предупреждений со стороны Вооруженных сил США. После этого американские военные применили авиацию, чтобы лишить сухогруз возможности продолжать движение.

6 мая Центральное командование ВС США заявило, что американские силы выстрелами вывели из строя танкер под флагом Ирана в районе Ормузского пролива.

Как утверждают в командовании, силы США отслеживали движение танкера M/T Hasna, который шел в международных водах в направлении иранского порта. Экипажу неоднократно направлялись предупреждения о нарушении действующих ограничений. В результате американские силы вывели из строя руль танкера, произведя несколько выстрелов из 20-мм пушки истребителя ВМС США F/A-18 Super Hornet, запущенного с авианосца USS Abraham Lincoln (CVN 72). Судно утратило возможность продолжать движение.

27 мая телеканал NBC со ссылкой на трех американских чиновников и экспертов по национальной безопасности сообщил, что Пентагон составил список дополнительных целей на случай, если конфликт с Ираном будет продолжен. Эти цели будет гораздо сложнее обнаружить. Они также более тщательно защищены, поэтому их поражение потребует усилий.

При этом составление списка не означает подготовки ВС США к нанесению ударов в ближайшее время. Атака будет зависеть от политического решения президента Штатов Дональда Трампа относительно переговоров с иранской стороной, отмечают источники телеканала.