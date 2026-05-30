Ливан обвиняет Израиль

Премьер-министр Ливана Наваф Салам обвинил Израиль в проведении «политики выжженной земли» на юге страны.

В телеобращении Наваф Салам заявил, что Израиль осуществляет «коллективное наказание, уничтожая города и деревни и изгоняя их жителей». По его словам, такие действия не принесут «ни безопасности, ни стабильности» Израилю.

Его комментарии прозвучали на фоне продолжающихся атак Израиля. Ливанская армия сообщила, что два солдата получили серьезные ранения в результате удара израильского беспилотника в районе Набатии.

«Хезболла» также объявила об атаках на израильские объекты, в то время как в ЦАХАЛе заявили, что в субботу из Ливана было запущено более 20 ракет и беспилотников.