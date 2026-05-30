Американский контингент в Европе: быстро и бесповоротно

Соединенные Штаты собираются свернуть часть своего военного присутствия в Европе быстрее, чем предполагали в самой НАТО, и не дают союзникам никакого значительного переходного периода. Об этом сообщает Welt am Sonntag.

По словам представителя Министерства обороны США, изменения заложат в предложение по войскам на следующей конференции НАТО по вопросам обеспечения вооруженными силами - ее проведут в июне.

«Мы хотим предоставить союзникам необходимую информацию и ясность, чтобы как можно быстрее и эффективнее продвигать переход к европейской обороне, в которой союзники берут на себя основную ответственность за конвенциональную оборону Европы», - заявил собеседник издания.

Позиция совпадает с требованиями президента США Дональд Трампа к европейским членам НАТО еще с его первого срока. После возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025-го ее закрепили в Стратегии национальной безопасности и Стратегии национальной обороны.

Логика такова: США больше не могут вести войну на нескольких фронтах одновременно, фокус Вашингтона сместился на Китай и Индо-Тихоокеанский регион, поэтому сдерживание России должна взять на себя Европа.

Война против Ирана этот курс только усилила, пишет газета.