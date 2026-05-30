Антитеррористическая операция ВС Пакистана

Вооруженные силы Пакистана ликвидировали 13 боевиков в ходе антитеррористической операции в провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщает издание Dawn со ссылкой на источники в пакистанских силовых структурах.

«Пять боевиков были уничтожены в пятницу — в первый день операции по обеспечению безопасности. В субботу были ликвидированы 8 боевиков в районе Дарра Адамхель, в том числе двое граждан Афганистана, являющихся членами запрещенной группировки «Тарик Гидар», - следует из заявления.

Отмечается, что операция началась после сообщения о присутствии в этом районе группы боевиков.

«Силы безопасности оцепили территорию, операция продолжается. Она продлится до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист», - говорится в сообщении.

Группировка «Тарик Гидар» является частью «Техрик-и-Талибан Пакистан» и активно участвует в боевых действиях в провинции.