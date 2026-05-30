Кемалистская партия на грани развала?

Республиканская народная партия Турции (CHP) впервые за свою столетнюю историю провела два отдельных праздничных приема 30 мая. Это стало наиболее заметным проявлением углубляющегося раскола внутри кемалистского движения. Поводом послужило решение суда, который на прошлой неделе аннулировал результаты 38‑го партийного съезда. После этого фактическое разделение проявилось и в публичной политической жизни Анкары.

Особое внимание привлек приезд Кемаля Кылычдароглу в центральный офис партии в районе Сегютезю. Спустя два с половиной года после отмененного съезда его встретили тысячи сторонников. Перед зданием был размещен плакат следующего содержания: «Наступило время очистки». Обращаясь к собравшимся, Кылычдароглу заявил, что не намерен заниматься личными расправами, однако подчеркнул, что «сначала потребует отчета» от тех, кто, по его словам, «довел партию до нынешнего состояния». Вернувшись к руководству CHP по решению суда, Кылычдароглу дал понять, что рассматривает возможность исключения из партии группы, связанной с Озгюром Озелем и экс-мэром Стамбула Экремом Имамоглу. Он обвинил своих оппонентов в том, что они не сумели вовремя распознать «агентов FETO» и тех, кто, по его словам, получал поддержку извне и втянул партию в судебные процессы.

Кылычдароглу также заявил, что в партии будет проведено «очищение». Он отметил, что поддержит «невиновных мэров», но не станет защищать тех, кто причастен к коррупции. По оценкам политических аналитиков, это означает, что политик вряд ли станет выступать в защиту арестованных мэров‑членов CHP, включая Имамоглу и мэра Ушака Озкана Ялыма. Вместе с тем сообщается, что юристы Кылычдароглу изучают дело мэра Аданы Зейдана Каралара, находящегося под домашним арестом и ранее считавшегося его сторонником. Позиция Мансура Яваша и ответ Озгюра Озеля Перед зданием отделения CHP в Анкаре собрались тысячи сторонников отстраненного решением суда Озгюра Озеля. Он выступил перед ними вместе с мэром Анкары Мансуром Явашем, который взял слово первым. Не называя имени Кылычдароглу, Яваш подверг критике его действия и заявил, что будет поддерживать Озеля, даже если это негативно скажется на его политической карьере. По словам мэра, «лучше уйти из политики, чем занимать позицию, которая разрушает надежды людей». В своем выступлении Озель призвал Кылычдароглу немедленно провести новый партийный съезд. Он подчеркнул, что «никто, кто живет надеждой на смену власти, не имеет права откладывать съезд даже на один день». По его словам, мероприятие нужно провести с любым составом делегатов, после чего партия должна перейти к руководству избранного председателя.