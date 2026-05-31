Зеленский об угрозах Путина в адрес Армении

Президент Украины Владимир Зеленский после угроз России в адрес Армении призвал ЕС «больше думать о безопасности» и не оставлять без поддержки народы стран, которые могут пострадать из-за России. Об этом Зеленский сказал в своем обращении.

Он отметил, что «Россия угрожает теперь еще и другим соседним странам гораздо откровеннее, чем раньше».

«Каждый сосед России услышал слова об Армении, народ которой – единственный, кто имеет право и будет выбирать будущее для своей страны. И то, что Россия говорит об Армении, – это на самом деле не только о ней одной», - заявил Зеленский.

Он добавил, что «надо всем больше думать о безопасности, больше предпринимать совместных шагов, чтобы политические партнерства работали и чтобы были современные оборонные производства, современные компетенции защиты, а также максимально разветвленные, диверсифицированные экономические связи. Чтобы никто не зависел от России и не давал им в руки инструменты для шантажа народа».

Зеленский выразил надежду, что позиции Европы и, прежде всего, ЕС в этих вопросах будут принципиальными, сильными и своевременными.

«Никого нельзя оставлять без поддержки, Европа не имеет права потерять ни один из народов, упустить ни одну из стран: Армению нужно поддерживать, Молдову нужно поддерживать, страны Балтии, Азербайджан нужно поддерживать. Нужно находить пути, чтобы поддерживать народ Грузии, и это общая европейская задача. Никого нельзя потерять», - подчеркнул украинский лидер.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Армению может постигнуть «украинский сценарий» из-за ее евроинтеграционных устремлений, а также пообещал «сровнять с землей» любую страну, которая попытается атаковать Калининградскую область РФ.