Медведев грозит «новым Чернобылем»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил с новыми угрозами в адрес Украины и стран Запада после выдвинутых Москвой обвинений в обстреле Запорожской атомной электростанции.

Медведев прокомментировал заявление главы «Росатома» Алексея Лихачева, который утверждает, что украинские военные нанесли удар дроном на оптоволокне по крыше машинного зала шестого энергоблока ЗАЭС, в результате чего в ней образовалось отверстие. Оборудование станции не пострадало.

Вооруженные силы Украины в ответ заявили, что не обстреливали Запорожскую АЭС, поскольку соблюдают Женевские конвенции, прямо запрещающие удары по ядерным объектам. Украинские военные также уверяют, что не имеют технических возможностей обстреливать ЗАЭС дронами, управляемыми при помощи оптоволоконного кабеля.

Как пишут российские СМИ, Медведев написал в своем канале в мессенджере MAX, что «в случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала атомной электростанции наступит новый Чернобыль».

«И это ничуть не лучше применения тактического ядерного оружия. И ответом на подобные действия может быть симметричный удар по украинским АЭС, а также по АЭС в странах НАТО, вовлеченных в конфликт», — заявил Медведев.