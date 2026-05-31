В США возобновили дело по иску Трампа

Федеральный судья во Флориде согласилась возобновить дело по иску президента США Дональда Трампа к Службе внутренних доходов (главное ведомство страны по сбору налогов) с требованием не менее $10 млрд в качестве компенсации за утечку в СМИ его налоговых деклараций в первый президентский срок.

Как следует из документов, опубликованных в электронной базе суда Южного округа Флориды, ранее в этом месяце было закрыто дело между американским лидером и Службой внутренних доходов, в котором Трамп требовал выплатить $10 млрд в качестве компенсации за утечку его налоговых деклараций. Глава Белого дома отозвал свой иск, при этом в качестве дополнения к сделке Минюст США обнародовал директиву, по которой американский лидер и его семья получили иммунитет от любых текущих налоговых разбирательств.

После этого 35 бывших федеральных судей направили ходатайство с требованием возобновить разбирательство, аргументировав это тем, что Минюст скрыл от суда условия соглашения.

Вслед за этим судья Кэтлин Уильямс постановила, что сторона истца должна «предоставить ответ на ходатайство» до 12 июня и разъяснить свою позицию по отзыву иска.