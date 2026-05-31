Черное море у берегов Турции стало коричневым

Береговая линия Черного моря в районе турецкой провинции Гиресун окрасилась в коричневый цвет, причиной стали обильные осадки, обрушившиеся на окрестности накануне. Об этом 30 мая сообщил телеканал Habertürk.

На снимках с дрона, опубликованных на сайте телеканала, видно, как изменился цвет воды у побережья. Ливни смыли илистую почву в ручьи Аксу и Батлама, откуда мутная вода вместе со взвесью попала в море.

Как пояснил телеканал, это привычное явление для Гиресуна после сильных дождей — все дело в местном рельефе и составе почвы.