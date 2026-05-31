Трамп не принял «окончательного решения» по Ирану

Укол против рака

01:31 1090

Врачи высоко оценили «беспрецедентные» результаты испытаний, которые показывают, что тройной инъекционный препарат против рака может полностью уничтожить опухоли у пациентов. Об этом сообщает The Guardian.

В международном испытании, охватившем 11 стран, инъекцию предлагали пациентам, у которых рак распространился или рецидивировал и чья болезнь не реагировала на другие методы лечения.

Инъекция под названием амивантамаб уменьшила опухоли более трети пациентов, причем резкие изменения наблюдались в течение нескольких недель. У 15 из них врачи обнаружили, что препарат полностью «растопил» их опухоли.

Результаты исследования будут представлены в воскресенье в Чикаго на крупнейшей в мире конференции по раку, ежегодном собрании Американского общества клинической онкологии (Asco). 

В исследовании 102 пациента с раком головы и шеи, шестым по распространенности видом рака в мире, получили прививку. Опухоли уменьшились или полностью исчезли у 43 пациентов, включая 28, чьи опухоли значительно уменьшились, и 15, у которых они полностью исчезли.

Исследователи заявили, что инъекция также показала схожие результаты у пациентов с раком легких. Амивантамаб, разработанный Johnson & Johnson, сейчас оценивается примерно в 60 клинических испытаниях, преимущественно для лечения рака легких, но также для колоректального рака, рака мозга и желудка.

Умный укол борется с раком тремя способами. Он блокирует как EGFR (рецептор эпидермального фактора роста), белок, который помогает опухолям расти, так и MET, путь, который раковые клетки часто используют во избежание лечения. Он также помогает активировать иммунную систему для опухолевой атаки. 

В отличие от многих методов лечения рака, амивантамаб вводится в виде крохотного укола под кожу, а не через внутривенную капельницу, что делает лечение более быстрым и удобным для пациентов, а также гораздо более легким для проведения в амбулаторных клиниках.

Большинство побочных эффектов лечения, которое проводилось раз в три недели, было легким или умеренным.

Зеленский об угрозах Путина в адрес Армении
00:08 2336
Нью-Дели бросает вызов Анкаре на двух фронтах. Индийские ракеты нацелятся на С‑400?
30 мая 2026, 16:29 6153
«Большая переброска»: что если Россия отправит в Армению «стотысячный десант»? Марк Григорян комментирует haqqin.az
30 мая 2026, 02:59 15768
«ПСЖ» второй год подряд выиграл Лигу чемпионов фото, видео, обновлено 23:00
30 мая 2026, 23:00 4920
Трамп сомневается в Вэнсе
Российских студенток начали отправлять на войну
Премьер Польши советует принимать Медведева всерьез
30 мая 2026, 17:10 3042
Снесут консульство Израиля в Бешикташе. А почему нельзя переехать?
30 мая 2026, 00:42 5712
Стало известно, что еще поразила Украина ночью обновлено 16:52; видео
30 мая 2026, 16:52 9887
Назвали рост и вес Трампа
Они нашли друг друга
