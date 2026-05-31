Россия без сексологов

Из документа следует, что с 1 сентября 2026 года сексологи больше не будут входить в перечень медицинских специальностей. Их функции планируется передать другим, более широким направлениям деятельности. Одновременно в стране официально появятся новые специальности — врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог.

Также с 1 сентября прекратится прием на должности врача-диабетолога, врача-лаборанта, зубного врача, городского врача-педиатра, участкового психиатра-нарколога, подросткового психиатра, фельдшера-нарколога и ряда других специалистов. С 1 сентября 2028 года не будут принимать на работу врачей-бактериологов, врачей-вирусологов и врачей-паразитологов.

Те, кто уже работает на этих должностях, смогут продолжить свою деятельность после вступления изменений в силу.