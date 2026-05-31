Трамп никуда не торопится. США получат, что хотят. А иранцы – «жесткие переговорщики»

Также в статье подчеркивается, что Трамп ранее выражал недовольство по поводу идеи размораживания части иранских активов. Один из собеседников газеты предположил, что цель подготовки более жесткого предложения - оказать давление на Тегеран, чтобы он поспешил согласиться на прежний, «более мягкий» вариант сделки.

В статье утверждается, что «президент Трамп ужесточил условия возможной сделки по прекращению войны с Ираном. Предложения направили иранской стороне на рассмотрение». Газета отмечает, что пока неизвестно, какие новые требования выдвинул американский лидер.

В интервью Fox News президент США между тем заявил, что постепенно приближается к заключению соглашения с Ираном на устраивающих Вашингтон условиях: «Я считаю, что медленно, но верно мы приближаемся к варианту, при котором мы получим то, что хотим».

При этом Трамп вновь предупредил, что будет готов возобновить боевые действия, если Иран не пойдет на сделку. «Я никуда не тороплюсь. В какой-то степени мне хотелось бы торопиться, так как представляю, как сильно снизятся цены на бензин (после заключения сделки). Однако, когда вы торопитесь, невозможно заключить хорошее соглашение… Я думаю, мы заключим отличную сделку или покончим с этим военным путем. Медленно, но верно мы, я думаю, получаем то, что нам нужно. А если мы этого не получим, то покончим с этим иным методом», - заявил президент США, указав, что «предпочел бы сделку».

«(Иранцы) - жесткие переговорщики. На это уходит много времени», - сказал он в интервью.

По утверждению Трампа, Тегеран в ходе переговоров о прекращении конфликта согласился не разрабатывать и не приобретать ядерное оружие. «Изначально они говорили, что не будут создавать ядерное оружие. Я спросил, а что, если вы купите ядерное оружие?» - сказал он Fox News. Как утверждает американский лидер, теперь в проекте соглашения говорится, что Иран «не будет разрабатывать или каким-либо образом покупать» ядерное оружие: «Это большая разница».

Трамп добавил, что потенциальная сделка также подразумевает, что «сразу после подписания может быть открыт Ормузский пролив».