Трамп никуда не торопится. США получат, что хотят. А иранцы – «жесткие переговорщики»

Президент США Дональд Трамп «ужесточил» переговорную позицию с Ираном. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.
В статье утверждается, что «президент Трамп ужесточил условия возможной сделки по прекращению войны с Ираном. Предложения направили иранской стороне на рассмотрение». Газета отмечает, что пока неизвестно, какие новые требования выдвинул американский лидер.
Также в статье подчеркивается, что Трамп ранее выражал недовольство по поводу идеи размораживания части иранских активов. Один из собеседников газеты предположил, что цель подготовки более жесткого предложения - оказать давление на Тегеран, чтобы он поспешил согласиться на прежний, «более мягкий» вариант сделки.
В интервью Fox News президент США между тем заявил, что постепенно приближается к заключению соглашения с Ираном на устраивающих Вашингтон условиях: «Я считаю, что медленно, но верно мы приближаемся к варианту, при котором мы получим то, что хотим».
При этом Трамп вновь предупредил, что будет готов возобновить боевые действия, если Иран не пойдет на сделку. «Я никуда не тороплюсь. В какой-то степени мне хотелось бы торопиться, так как представляю, как сильно снизятся цены на бензин (после заключения сделки). Однако, когда вы торопитесь, невозможно заключить хорошее соглашение… Я думаю, мы заключим отличную сделку или покончим с этим военным путем. Медленно, но верно мы, я думаю, получаем то, что нам нужно. А если мы этого не получим, то покончим с этим иным методом», - заявил президент США, указав, что «предпочел бы сделку».
«(Иранцы) - жесткие переговорщики. На это уходит много времени», - сказал он в интервью.
По утверждению Трампа, Тегеран в ходе переговоров о прекращении конфликта согласился не разрабатывать и не приобретать ядерное оружие. «Изначально они говорили, что не будут создавать ядерное оружие. Я спросил, а что, если вы купите ядерное оружие?» - сказал он Fox News. Как утверждает американский лидер, теперь в проекте соглашения говорится, что Иран «не будет разрабатывать или каким-либо образом покупать» ядерное оружие: «Это большая разница».
Трамп добавил, что потенциальная сделка также подразумевает, что «сразу после подписания может быть открыт Ормузский пролив».
Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник пишет, что американские переговорщики ожидают реакции Тегерана на новые предложения по урегулированию конфликта. «Мы готовы подождать, чтобы в итоге президент США получил ту сделку, которой добивается. Может быть, мы прождем неделю, может, меньше или больше», - привел Равид в соцсети X слова собеседника. Источник надеется, что в итоге сторонам все же удастся заключить соглашение.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Трамп добивается того, чтобы в проект соглашения об урегулировании конфликта с Ираном были внесены изменения, касающиеся ядерной программы Тегерана. По словам собеседников портала, американский лидер во время совещания с членами своей администрации 29 мая «попросил внести ряд изменений» в проект соглашения, что «послужило запуску очередного раунда контактов между сторонами, которые могут продлиться несколько дней». По сведениям источников Axios, американской стороной может быть скорректирован пункт, затрагивающий возможную утилизацию иранского обогащенного урана. Также источники портала отмечают, что могут быть изменены формулировки по вопросу открытия Ормузского пролива.
Между тем Jerusalem Post утверждает, что Иран использует тактику затягивания на переговорах с Соединенными Штатами, превращая дипломатические усилия в затяжной процесс. В статье издания отмечается, что иранские официальные лица часто указывают на движение к соглашению на переговорах, избегая при этом окончательных обязательств, создавая «схему преднамеренного затягивания», призванную продлить переговоры и усилить рычаги влияния.