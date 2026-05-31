Атака Украины на Россию: в Саратове горит нефтезавод, в Ростове – нефтебаза...

Власти региона не раскрывают, о каких поврежденных объектах идет речь. Как пишет Exilenova+, удар пришелся на Саратовский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Telegram-канал опубликовал фото и видео, которые были сделаны, как утверждается, местными жителями после начала пожара на предприятии.

В городе около трех часов ночи раздались взрывы. О ночной атаке со стороны Украины сообщил также губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. «По предварительным данным, есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры», - написал он в своем Telegram-канале.

В ночь на 31 мая российский Саратовский нефтеперерабатывающий завод атаковали украинские ударные беспилотники, на территории предприятия вспыхнул крупный пожар, сообщали мониторинговые Telegram-каналы.

Саратовский НПЗ входит в структуру нефтяной компании «Роснефть» и является одним из старейших нефтеперерабатывающих предприятий на Поволжье.

Тем временем губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале сообщил, что при «падении обломков» БПЛА в ночь на воскресенье, 31 мая, загорелось топливное хранилище частного предприятия, работающего с сельхозпроизводителями.

Пожар начался в Матвеево-Курганском районе. «Жители близлежащих частных домов эвакуированы в целях обеспечения безопасности. Людям ничего не угрожает. Экстренные службы работают на месте происшествия, прибыл пожарный поезд, приступил к тушению пожара», - написал Слюсарь. Данных о пострадавших пока нет. Губернатор также добавил, что в поселке Матвеев Курган в результате атаки БПЛА повреждены аптека, два магазина и автомобиль, пострадавших нет.

Как указывает украинский Telegram-канал Exilenova+, в Матвеевом Кургане под ударом оказалась нефтебаза. Telegram-канал «Это Ростов новости» пишет со ссылкой на местных жителей, что после атаки на резервуар с топливом в Maтвеевом Кургане прошел нeфтяной дождь.

По сообщению губернатора Кировской области Александра Соколова, пожар произошел на предприятии на территории Уржумского района после атаки украинских беспилотников, жертв и пострадавших нет. Соколов не указал, какое предприятие было атаковано.

Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны за ночь сбили 216 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской областями, Краснодарским краем, аннексированным Крымом и Азовским морем. В ночь на 31 мая в аэропортах Владикавказа, Грозного, Казани, Нижнего Новгорода, Калуги, Тамбова, Чебоксар, Саратова, Волгограда, Пензы, Сочи и Геленджика временно ограничивали прием и выпуск самолетов.