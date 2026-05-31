Страшная автобусная авария в Турции: много жертв

В результате ДТП погибли восемь человек, в том числе водитель и девятимесячный ребенок, еще 33 человека получили ранения различной степени тяжести.

В Турции пассажирский автобус врезался в ограждение возле района Тырказ на трассе Денизли - Айдын и загорелся, сообщают турецкие СМИ.

Автобус следовал по маршруту Измир — Анталья, в нем находился 41 человек, включая 38 пассажиров. Пострадавших доставили в больницы на машинах скорой помощи, тела погибших направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Движение в направлении Денизли было перекрыто примерно на четыре часа. После того как пожарные потушили автобус, транспорт убрали с трассы, проезд возобновился в штатном режиме.

На месте аварии работали бригады скорой помощи, сотрудники AFAD (Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайным ситуациям), UMKE (Национальная медицинская спасательная команда), полиция, пожарная служба.