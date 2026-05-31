Иран заявил, что сбил американский беспилотник

Беспилотник MQ-1 армии США вошел в воздушное пространство над территориальными водами Ирана, утверждают в Корпусе стражей исламской революции.

Агентство Tasnim передает, что дрон был «сбит» ракетами ПВО. Командование противовоздушной обороны КСИР заявило, что воздушное пространство Ирана полностью контролируется. «На любую агрессию будет дан решительный ответ», — заявили там.

Накануне Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщало, что Иран нанес ракетный удар по авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте, которую используют ВВС США. Баллистическую ракету, по словам собеседников издания, 30 мая сбили ПВО Кувейта, но обломки упали на территории базы, повредив в числе прочего два ударных беспилотника MQ-9 Reaper. Стоимость одного такого дрона, по данным из открытых источников, может доходить до 30 миллионов долларов. Кроме того, несколько американских военнослужащих получили не опасные для жизни ранения. The Straits Times пишет, что пострадали до пяти человек, как военных, так и гражданских служащих США. Агентство напоминало, что удар был нанесен в тот момент, когда ожидается подписание соглашения между Ираном и США о продлении перемирия.