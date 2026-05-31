У Трампа «выдающийся интеллект»

На своей странице в Truth Social Трамп написал, что «результаты моего медицинского обследования, проведенного в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида и только что мне предоставленного, были чрезвычайно хорошими. В отличие от других президентов США, ни один из которых никогда не проходил утвержденный когнитивный тест высокой сложности, я набрал идеальные 30 баллов из 30, что считается «выдающимся интеллектом». ...На самом деле это мой четвертый подобный тест, все сданы на отлично, или 120 правильных ответов из 120 заданных вопросов! Очень редко кто-то получает высший балл, а особенно четыре раза подряд. Все люди, баллотирующиеся на пост президента и вице-президента, обязаны проходить когнитивные тесты высокой сложности».

Накануне врач президента США Дональда Трампа, Шон Барбабелла, заявил, что хозяин Белого дома находится в полном здравии и полностью пригоден для исполнения обязанностей главнокомандующего. В отчете доктора говорилось, что вес 79-летнего президента составил 108 килограммов. За год Трамп поправился на шесть килограммов. При росте 190,5 сантиметра его индекс массы тела составляет 29,6. Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, индекс 30 соответствует ожирению первой степени. Врачи дали президенту рекомендации по питанию и физической активности.