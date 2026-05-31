Над Америкой разрушился метеорит: мощность взрыва оценили в 300 тонн

«Спутник GOES-19 Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) сообщил о ярком болиде в субботу, 30 мая, в 14:06 по времени Восточного побережья (22:06 по Баку), сопровождавшемся громким шумом. По всей видимости, метеор распался на высоте 40 миль над северо-восточной частью Массачусетса и юго-восточной частью Нью-Гэмпшира. Энергия, высвободившаяся при распаде, оценивается примерно в 300 тонн тротилового эквивалента, что и объясняет громкий шум», — говорится в заявлении агентства в X.

В атмосфере над Соединенными Штатами, в районе границы штатов Массачусетс и Нью-Гэмпшир, разрушился метеорит мощностью 300 тонн в тротиловом эквиваленте, сообщает NASA.

Как пишет The New York Times (NYT), услышанный грохот спровоцировал множество сообщений и обсуждений в социальных сетях среди жителей Бостонской агломерации и штата Род-Айленд, в ходе которых выдвигались версии о ядерном ударе и о инопланетном вторжении. В полицию Бостона поступали звонки со всего штата Массачусетс, департамент направлял сотрудников в городской район Брайтон.

В четверг похожий инцидент произошел в Южной Каролине, отмечает газета. Жители штата сообщали в соцсетях о звуке, похожем на взрыв бомбы, некоторые утверждали, что их дома тряслись. В NASA позднее объяснили, что инцидент не был связан с метеором, уточнив, что он мог быть результатом падения космического мусора или спутника.