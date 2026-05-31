Пока идут переговоры, Иран показал новый катер: бьет ракетами на 700 километров

Иран представил новый быстроходный боевой катер, оснащенный крылатыми ракетами. Он способен нести большую угрозу американским боевым кораблям или другим противникам, передает Clash Report.

Ударный катер получил название «27 Раджаб». Этот малозаметный корабль (возможно, с корпусом тримарана/катамарана) может нести две крылатые ракеты с дальностью полета 700 км и выдерживать волны высотой три метра.

В Тегеране утверждают, что судно обладает высокой скоростью и маневренностью, что позволяет использовать его для оперативного реагирования и нанесения быстрых ударов. Такой катер соответствует классической асимметричной доктрине Ирана «москитного флота»: дешевые, быстрые, массовые катера, предназначенные для угрозы крупным военным кораблям в Персидском заливе и Ормузском проливе.

Публичная демонстрация новой техники состоялась на фоне продолжающихся переговоров США и Ирана. Иранские власти подчеркивают, что развитие морских вооружений остается одним из ключевых направлений укрепления оборонного потенциала страны.