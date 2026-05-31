«Четкое послание врагам»: хребет Бофор у Израиля

Министр обороны Израиля Исраэль Кац официально объявил о значительном расширении военной операции ЦАХАЛ в Ливане. В ходе продвижения армия Израиля заняла хребет Бофор к северу от реки Литани - одну из важнейших стратегических точек, которая имеет ключевое значение для Израиля с целью обеспечения безопасности израильских сил.
На своей странице в X Кац опубликовал фото, на котором видно, как над развалинами средневекового замка развеваются флаги Израиля и пехотной бригады «Голани».
Кац особо акцентировал внимание на символизме происходящего. Он отметил, что это событие произошло спустя 44 года после боя за Бофор, прямо в день памяти погибших в операции «Мир Галилее», среди которых были и бойцы бригады «Голани», погибшие в той исторической битве.
«Это четкое послание нашим врагам: любой, кто угрожает израильским гражданам, будет терять свои стратегические объекты один за другим», - указал Кац.
Министр обороны Израиля подчеркнул, что сегодня военнослужащие ЦАХАЛ вновь поднялись на вершину Бофор и снова водрузили там флаг Израиля и флаг «Голани.
Кац добавил, что военная операция Израиля против «Хезболлы» на юге Ливана продолжается: «Кампания не окончена. Армия обороны сильна, и мы полны решимости сокрушить «Хезболлу» и завершить миссию, обеспечив безопасность жителям севера [Израиля]».
Замок Бофор расположен на высоте 300 м, в 100 км к югу от Бейрута. Крестоносцы захватили это место в 1139 году и возвели там крепость, которая много раз переходила из рук в руки. К началу XX века от замка остались развалины, но господствующая высота сохранила стратегическое военное значение - с вершины хорошо видны многие районы Южного Ливана и северной части Израиля. В 1970-е годы там закрепились отряды Организации освобождения Палестины, обстреливавшие территорию Израиля. Они были выбиты оттуда израильскими войсками в 1982 году. Израиль контролировал Бофор до 2000 года. После ухода израильской армии из Ливана в 2000 году Бофор стал опорным пунктом для военных формирований «Хезболлы».
Армия Израиля сообщила о начале масштабной операции в районе хребта Бофор и русла Салуки на юге Ливана, пишут израильские СМИ.
Отмечается, что цель операции - уничтожение инфраструктуры «Хезболлы» и ликвидация боевиков группировки, укрепление оперативного контроля Израиля на юге Ливана. Операция началась несколько дней назад. В ней участвуют крупные сухопутные силы армии Израиля.
Ранее ЦАХАЛ сообщал, что израильские военные пересекли реку Литани и расширили удары по «Хезболле» севернее реки.
Между тем ливанские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли точечный удар по дому семьи Хашима Сафиаддина в деревне Дейр Канун ан–Нахр на юге Ливана.
Хашим Сафиаддин стал известен после того, как на несколько часов занял пост генерального секретаря «Хезболлы» вслед за ликвидацией ее многолетнего лидера Хасана Насраллы. Однако Сафиаддин не успел укрепиться в этой должности, так как вскоре был убит в ходе израильской воздушной атаки.