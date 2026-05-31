«Четкое послание врагам»: хребет Бофор у Израиля

Министр обороны Израиля Исраэль Кац официально объявил о значительном расширении военной операции ЦАХАЛ в Ливане. В ходе продвижения армия Израиля заняла хребет Бофор к северу от реки Литани - одну из важнейших стратегических точек, которая имеет ключевое значение для Израиля с целью обеспечения безопасности израильских сил.

На своей странице в X Кац опубликовал фото, на котором видно, как над развалинами средневекового замка развеваются флаги Израиля и пехотной бригады «Голани».

Кац особо акцентировал внимание на символизме происходящего. Он отметил, что это событие произошло спустя 44 года после боя за Бофор, прямо в день памяти погибших в операции «Мир Галилее», среди которых были и бойцы бригады «Голани», погибшие в той исторической битве.

«Это четкое послание нашим врагам: любой, кто угрожает израильским гражданам, будет терять свои стратегические объекты один за другим», - указал Кац.

Министр обороны Израиля подчеркнул, что сегодня военнослужащие ЦАХАЛ вновь поднялись на вершину Бофор и снова водрузили там флаг Израиля и флаг «Голани.

Кац добавил, что военная операция Израиля против «Хезболлы» на юге Ливана продолжается: «Кампания не окончена. Армия обороны сильна, и мы полны решимости сокрушить «Хезболлу» и завершить миссию, обеспечив безопасность жителям севера [Израиля]».

Замок Бофор расположен на высоте 300 м, в 100 км к югу от Бейрута. Крестоносцы захватили это место в 1139 году и возвели там крепость, которая много раз переходила из рук в руки. К началу XX века от замка остались развалины, но господствующая высота сохранила стратегическое военное значение - с вершины хорошо видны многие районы Южного Ливана и северной части Израиля. В 1970-е годы там закрепились отряды Организации освобождения Палестины, обстреливавшие территорию Израиля. Они были выбиты оттуда израильскими войсками в 1982 году. Израиль контролировал Бофор до 2000 года. После ухода израильской армии из Ливана в 2000 году Бофор стал опорным пунктом для военных формирований «Хезболлы».