Подготовка к 250-летию США: вместо музыкантов – «главная звезда мира»

По сообщению Reuters, решение приняли после того, как несколько известных музыкантов отменили свои выступления.

Концерты должны были стать официальной церемонией открытия Большой американской государственной ярмарки (Great American State Fair). Это масштабное мероприятие продлится 16 дней — с 25 июня по 10 июля 2026 года. Организаторы из группы Freedom 250 отметили, что ярмарка растянется на Национальной аллее от Капитолия до Монумента Вашингтона. Гостей ждут концертные сцены, павильоны штатов, выставки, аттракционы и разнообразные развлечения.

При этом развлекательная программа оказалась под угрозой из-за отмен выступлений. В пятницу солист известной рок-группы Poison Брет Майклс стал пятым исполнителем, который отказался от участия. Музыкант объяснил свое решение тем, что мероприятие перестало быть «внепартийным празднованием», каким он считал его изначально. Организаторы пока не раскрывают официальных причин массового выхода артистов.

Советник группы Freedom 250 Даниэль Альварес в комментарии Washington Post подтвердила изменения в программе. Она заявила, что Трамп лично откроет это историческое событие в среду, 24 июня, во время торжественной церемонии к 250-летию Америки.

Сам Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social намекнул, что серия концертов может вообще потерять смысл, если музыканты будут продолжать уходить. Вместо этого он предложил провести масштабный митинг на Национальной аллее: «Я подумываю о том, чтобы пригласить самую главную звезду мира, человека, который собирает гораздо больше зрителей, чем Элвис в расцвете своей карьеры, и он делает это без гитары, человека, который любит нашу страну больше всех на свете, и человека, которого некоторые называют величайшим президентом в истории (ВЕЛИЧАЙШИМ!), Дональда Дж. Трампа».

В связи с этим президент США уже отдал приказ своим представителям изучить возможность проведения грандиозного митинга под лозунгом «Америка возвращается» (AMERICA IS BACK Rally). Пока неизвестно, будут ли организаторы пытаться найти замену выбывшим музыкантам, или предложение Трампа заменить концерты политическим митингом одобрят.