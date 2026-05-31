Молдова пока не собирается в НАТО

Вступление Молдовы в НАТО пока маловероятно, поскольку большинство граждан против. Об этом заявил министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой, передает Newsmaker.

Глава МИД выразил сожаление, что молдавские политики сознательно избегают дискуссий на эту тему из-за ее непопулярности среди избирателей. По словам Попшоя, любое сближение Кишинева с НАТО в условиях войны РФ против Украины напрямую зависит от волеизъявления молдаван.

Попшой признал, что является последовательным сторонником Альянса, вспомнив, что его первым местом работы после университета стал Центр НАТО в Кишиневе. Он призвал гражданское общество и СМИ чаще поднимать этот вопрос, чтобы снять с него общественное табу и активизировать диалог о безопасных альтернативах для Молдовы.

Согласно результатам майского опроса исследовательской компании iData, более половины граждан Молдовы - 54,5% - выступают против вступления государства в Североатлантический альянс, тогда как интеграцию в систему коллективной безопасности НАТО поддерживают 33,6% опрошенных.