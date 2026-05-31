Погода в первый день июня

В понедельник, 1 июня, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью 15-18 тепла, днем 22-27 тепла. Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным. Атмосферное давление понизится с 762 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-75%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана завтра также преимущественно без осадков. При этом днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы, местами град. Прогнозируется умеренный западный ветер. Температура воздуха составит ночью 11-16 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 15-20, местами до 23-26 тепла.